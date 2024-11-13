14-летний подросток избил и изнасиловал 91-летнюю женщину

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko
В штате Флорида 14-летний Джесс Стоун признал свою вину в том, что избил и изнасиловал 91-летнюю женщину. Об этом информирует WESH.
В июне Стоун проник в дом пожилой женщины через незакрытую дверь. Он посмотрел порнографию на ее iPad, а затем добрался до ее кровати. Кейтлин Хартиган рассказала, что подросток ударил ее по лицу, снял нижнее белье и изнасиловал, несмотря на ее просьбы остановиться и молитвы.
После нападения Стоун сбежал, а Хартиган вызвала полицию. Женщина была госпитализирована с опухшим и окровавленным лицом, а также с синяками на руках. Полицейским удалось идентифицировать нападавшего благодаря видео, снятому одним из соседей, а также ДНК-экспертизе. Подросток был арестован.
Позже выяснилось, что Хартиган была знакома с Джесс, который ранее несколько раз навещал её и казался ей «хорошим мальчиком». Приговор несовершеннолетнему насильнику будет вынесен 14 декабря.
Ранее стало известно, что сын депутата Госдумы Виталия Милонова стал жертвой нападения со стороны одноклассника в одной из школ Санкт-Петербурга.
До этого в Петербурге задержали бывшего замдиректора Центра содействия семейному воспитанию для детей-сирот Германа Белякова по подозрению в изнасиловании воспитанников в туалете и в кабинете центра.
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После нападения Стоун сбежал, а Хартиган вызвала полицию. Женщина была госпитализирована с опухшим и окровавленным лицом, а также с синяками на руках. Полицейским удалось идентифицировать нападавшего благодаря видео, снятому одним из соседей, а также ДНК-экспертизе. Подросток был арестован.
Позже выяснилось, что Хартиган была знакома с Джесс, который ранее несколько раз навещал её и казался ей «хорошим мальчиком». Приговор несовершеннолетнему насильнику будет вынесен 14 декабря.
Ранее стало известно, что сын депутата Госдумы Виталия Милонова стал жертвой нападения со стороны одноклассника в одной из школ Санкт-Петербурга.
До этого в Петербурге задержали бывшего замдиректора Центра содействия семейному воспитанию для детей-сирот Германа Белякова по подозрению в изнасиловании воспитанников в туалете и в кабинете центра.
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Дарья Осипова