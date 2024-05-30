Убийца звезды «Дома-2» вышел из колонии по УДО и поджег стриптиз-бар в центре Петербурга

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Юрий Жидков, задержанный за поджог стриптиз-бара на улице Рубинштейна, отсидел срок за расправу над участником телепроекта «Дом-2» Андреем Кадетовым. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что он заподозрил Кадетова в изнасиловании своей бывшей подруги. Подкараулил его возле дома и нанес 14 ножевых ударов. Кадетов скончался. Жидков получил 11 лет колонии. В 2019-м вышел на свободу по УДО.
По данным канала, в 2023 году Жидков с другом открыл стриптиз-бар. Деловой партнер превратил заведение в притон с наркотиками и сексом. Из-за этого у них произошел конфликт, последствием которого стал поджог бара. Пожар произошел 27 мая. Огонь уничтожил часть подсобки и коридор заведения. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Жидкову грозит до 5 лет лишения свободы.
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