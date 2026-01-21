Убийцей 14-летней девочки в Инте оказался 37-летний сосед
Стала известна личность подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в Инте. По информации Telegram-канала, связанного с силовыми структурами, им оказался 37-летний Алексей Левковский.
Как оказалось, мужчина недавно переехал в дом, где проживала семья школьницы. У него регулярно возникали конфликты с соседями из-за громкой музыки и шумного поведения. Жильцы неоднократно жаловались на него, в том числе обращались в полицию, после чего в отношении Левковского был составлен административный протокол.
По предварительной информации, у мужчины произошёл конфликт и с семьёй 14-летней Юлии Родиной. В ходе ссоры он убил девочку. Тело подростка обнаружили накануне в нежилой квартире подъезда, в котором жили и погибшая, и подозреваемый.
Читайте также: