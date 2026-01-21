Во Владимирской области осудили юношу за участие в террористической организации
Суд во Владимирской области вынес приговор несовершеннолетнему за участие в деятельности запрещённой террористической организации. Об этом сообщает «Лента.ру».
По версии следствия, в феврале 2025 года юноша после общения в одном из мессенджеров вступил в организацию, которая признана террористической на территории России. Он принял присягу и начал выполнять задания кураторов.
13 февраля подросток по их указанию снял на видео военный учётный стол одного из округов Москвы и передал запись заказчику, получив за это девять тысяч рублей. 25 февраля он приехал во Владимирскую область, где проводил съёмку объекта транспортной инфраструктуры. На месте его задержали сотрудники правоохранительных органов.
На время следствия несовершеннолетний находился под стражей. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. До достижения совершеннолетия он будет отбывать наказание в воспитательной колонии.
Читайте также: