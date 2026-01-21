В Подмосковье сосед ворвался в квартиру и облил из баллончика женщину с младенцем
В Подмосковье мужчина ворвался в квартиру к соседям и применил химический баллончик. Инцидент произошёл в Балашихе 17 декабря. Подробности сообщают местные Telegram-каналы.
По информации пострадавших, ночью соседи шумели, и семья вызвала полицию. Стражи порядка приехали, поговорили с нарушителями и уехали. Утром в квартире, откуда звонили в полицию, отключилось электричество.
Когда отец семейства вышел в подъезд, чтобы включить рубильник, на него напал сосед. Мужчина вылил на него содержимое баллончика, а затем облил едким веществом годовалого ребёнка в квартире.
Вся семья получила химические ожоги. Медики госпитализировали младенца. Пострадавшие написали заявление в полицию. Правоохранительные органы разыскивают нападавшего.
