В Екатеринбурге 15-летнюю школьницу нашли под окнами многоэтажного дома

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В Екатеринбурге 15-летнюю школьницу, подрабатывавшую официанткой, нашли мертвой под окнами многоэтажного дома на улице Ломоносова. Об этом информирует региональный портал Е1.ru.
Отмечается, что спасти жизнь девочке не удалось. По данным портала, мать школьницы узнала о случившемся от соседей. В день трагедии девочка вернулась домой после занятий и заперлась в своей комнате. Она была на хорошем счету у учителей и активно участвовала в волонтерских мероприятиях.
Соседи характеризуют семью как благополучную, девочку воспитывали мать и отчим. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов не комментируют ситуацию, однако оперативники уже начали допросы одноклассников несовершеннолетней для выяснения обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось, что под Всеволожском в Ленинградской области во время субботника обнаружили тело девушки в спортивной сумке, завёрнутое в леопардовую ткань. Оно пролежало там около года.
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Соседи характеризуют семью как благополучную, девочку воспитывали мать и отчим. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов не комментируют ситуацию, однако оперативники уже начали допросы одноклассников несовершеннолетней для выяснения обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось, что под Всеволожском в Ленинградской области во время субботника обнаружили тело девушки в спортивной сумке, завёрнутое в леопардовую ткань. Оно пролежало там около года.
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Дарья Осипова