Убийцы изнасилованной и расчлененной россиянки более 20 лет оставались безнаказанными
В Екатеринбурге раскрыли убийство двадцатилетней давности. Об этом сообщает местное издание Е1.RU.
Преступление совершили в мае 2003 года. Останки 40-летней женщины местные жители находили на протяжении месяца в разных местах. Личность погибшей удалось установить только благодаря экспертизе. По версии следствия, сначала жертву изнасиловали, а затем убили и расчленили, разбросав части тела.
Долгое время участников расправы не могли найти, но современные технологии позволили выйти на след троих подозреваемых – двоих мужчин и женщины. Их задержали в Екатеринбурге, Самаре и Подмосковье. Один из фигурантов ранее привлекался за изнасилование, другой – за кражи.
Оперативники отмечают, что подозреваемые были крайне удивлены их визиту, а один из преступников предположил, что его ищут из-за новых квартирных краж. Сейчас все трое находятся в СИЗО.
Читайте также: