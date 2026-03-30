Убийцы-сатанисты* из Петербурга нашли работу художником и «мужем на час»
Двое участников клана сатанистов* вышли на свободу спустя 20 лет и нашли работу. Как сообщает Telegram-канал SHOT, речь о Михаиле Заике и Евгении Кондрашове.
Заика покинул психиатрическую лечебницу в 2020 году и вернулся в родной город, где начал писать картины и зарабатывать на их продаже. Кондрашов вышел на свободу в 2023 году после 24 лет колонии. Сейчас он живёт в Москве и подрабатывает разнорабочим и «мужем на час».
Петербургский городской суд осудил мужчин в 2000 году за несколько ритуальных расправ. Первой жертвой сатанистов* стал сбежавший из дома подросток. В мае 1999 года они избили его палкой, сделали парализующий укол, отрезали лоскут кожи с шеи и обезглавили.
Спустя месяц подельники перерезали горло спящему на пляже мужчине. Чтобы избежать наказания, Кондрашов похитил деньги и женскую одежду, переоделся женщиной и попытался покинуть Петербург, но не успел.
*Движение запрещено в РФ.