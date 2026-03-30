В Подмосковье нашли тела молодых супругов с годовалым ребёнком в квартире
В Подмосковье обнаружили тела молодых супругов без признаков насильственной смерти. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
В Подольске на улице Давыдова нашли тела 25-летнего Дмитрия и 24-летней Алины. Родственники забили тревогу, когда пара перестала выходить на связь.
Внутри квартиры находился годовалый ребёнок. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сообщается, что соседи и знакомые положительно характеризуют погибших. В квартире имелось всё необходимое для жизни.
Следователи на текущий момент не установили криминальной составляющей. Причины внезапной смерти молодых людей остаются неизвестными. Специалисты уже назначили необходимые экспертизы. Следственный комитет Подмосковья возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
