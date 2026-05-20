Задушил, обмотал цепью и утопил: раскрыто жестокое убийство пропавшей россиянки
В Челябинской области задержали 54-летнего жителя Башкортостана по обвинению в убийстве знакомой. Она числилась пропавшей без вести с ноября 2025 года, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили 10 мая отдыхавшие на берегу реки Урал жители Магнитогорска. Оно было обмотано металлической цепью, а к ногам прикреплен бетонный шлакоблок.
Прибывшие на место следователи установили личность убитой — ею оказалась 42-летняя жительница деревни Куватово Баймакского района Башкирии. Еще осенью ее муж обратился в полицию, сообщив, что она уехала отвозить сына в больницу и не вернулась.
Правоохранители вышли на след подозреваемого — ранее не судимого безработного мужчину из деревни Кусеево (Республика Башкортостан). Он признался, что вечером 10 ноября 2025 года встретился с женщиной в автомобиле возле села. На почве ревности между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина задушил знакомую. Чтобы скрыть преступление, он вывез тело в Челябинскую область и сбросил в реку.
Уголовное дело возбудили по статье об убийстве. Суд арестовал обвиняемого, расследование продолжается.
Читайте также: