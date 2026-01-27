Лифт с пассажиром внутри рухнул с восьмого этажа в российском регионе
В Нижегородской области в одном из домов Арзамаса лифт с пассажиром сорвался и упал с уровня восьмого этажа. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.
В результате происшествия мужчина получил травмы, однако, по имеющейся информации, угрозы его жизни и здоровью нет. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Следователи выясняют причины случившегося. Планируется изъять и изучить техническую документацию, связанную с обслуживанием и эксплуатацией лифта.
