Лифт с пассажиром внутри рухнул с восьмого этажа в российском регионе

27 января 2026, 16:33

Лифт с пассажиром внутри упал с восьмого этажа в Нижегородской области

Фото: istockphoto/AndreyPopov

В Нижегородской области в одном из домов Арзамаса лифт с пассажиром сорвался и упал с уровня восьмого этажа. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.