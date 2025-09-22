22 сентября 2025, 21:05

Водитель маршрутки не выпустил школьника из-за непрошедшей оплаты в Барнауле

Фото: istockphoto/Apriori1

В Барнауле поездка в маршрутке закончилась для школьника сильным стрессом: водитель не выпускал ребёнка из салона из‑за неоплаченного проезда. Об этом сообщает Telegram‑канал «Алтапресс».