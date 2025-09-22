Водитель маршрутки не выпустил школьника из-за непрошедшей оплаты
В Барнауле поездка в маршрутке закончилась для школьника сильным стрессом: водитель не выпускал ребёнка из салона из‑за неоплаченного проезда. Об этом сообщает Telegram‑канал «Алтапресс».
Инцидент произошёл 21 сентября. По словам родителей, мальчик ехал на тренировку и должен был выходить на остановке «Сибэнергомаш». Водитель маршрутки №58 якобы предупредил, что терминал не работает и принимает оплату только наличными или переводом. У школьника не было денег, а мобильный интернет не работал, поэтому он не смог рассчитаться.
Родственники утверждают, что водитель запретил мальчику выходить и заявил, что маршрутка поедет дальше, пока не восстановится связь. Одна из пассажирок оплатила проезд за ребёнка, после чего он сумел покинуть салон на нужной остановке.
Семья хочет, чтобы водителя привлекли к ответственности.
