«Убил человека греха»: Актера из «Джуманджи» зарезали в США
Полиция Лос‑Анджелеса расследует убийство актера Джеймса Хэнди. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.
Инцидент произошел в районе Тарзана в Лос-Анджелесе. В среду утром полицейские выехали на место происшествия после звонка от мужчины, который заявил, что «только что убил человека греха».
Прибыв на место, правоохранители обнаружили 81-летнего Хэнди во дворе его дома без сознания с ножевыми ранениями. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
Подозреваемый в совершении преступления, 44-летний Майкл Гледхилл, сам признался полицейским, что является тем, кого они разыскивают. Ему предъявили обвинение в убийстве. Сумму залога установили в размере двух миллионов долларов. Согласно имеющейся информации, обвиняемый приходится сыном женщине, которая ранее состояла в отношениях с убитым.
Джеймс Хэнди снимался в таких фильмах, как «Арахнофобия», «К-9: Собачья работа», «Джуманджи» и других. Последней работой актера стал военный блокбастер «Топ Ган: Мэверик», где он исполнил роль бармена Джимми.
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