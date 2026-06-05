«Убил человека греха»: Актера из «Джуманджи» зарезали в США

05 июня 2026, 05:50

Актера из «Джуманджи» Джеймса Хэнди зарезали в США

Фото: istockphoto/zoka74

Полиция Лос‑Анджелеса расследует убийство актера Джеймса Хэнди. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.