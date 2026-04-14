Убил и утопил в болоте: мужчина забил 7-летнего пасынка и заявил, что его выживали из семьи
В Калининградской области мужчина, обвиняемый в избиении до смерти семилетнего пасынка и последующем утоплении тела в болоте, дал показания.
Как сообщает Telegram-канал Amber Mash, он заявил, что ребенок и его сестра специально провоцировали его, выводили на эмоции и пытались выжить из семьи. Фигурант подтвердил факт избиения мальчика, но подчеркнул, что не намеревался его убивать. По его словам, он пытался спасти ребенка — вызвал рвоту, использовал нашатырный спирт, делал непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, а также обливал водой, пока самому не стало плохо. Скорую помощь обвиняемый не вызвал из-за страха уголовной ответственности, надеясь на свои школьные навыки первой помощи.
Мужчина признал вину частично. Кроме того, установили, что он сломал руку падчерице и пообещал купить ей ноутбук за ложь врачам. Свое употребление наркотиков он объяснил нежеланием жены мириться с его алкоголизмом.
На скамье подсудимых вместе с ним находится его супруга — мать погибшего ребенка. В зависимости от степени участия им инкриминируют убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, оставление в опасности, истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию. О пропаже ребенка стало известно 3 февраля прошлого года.
