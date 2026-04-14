Напавший на букмекерскую контору во Владикавказе проиграл больше 200 тысяч рублей
14 апреля во Владикавказе произошло нападение на букмекерскую контору. По данным Telegram-канала Mash, злоумышленником оказался местный житель, который проиграл на ставках крупную сумму — 239 тысяч рублей.
Установили, что незадолго до инцидента мужчина перенёс несколько операций на селезёнке. Он взял деньги у родственников, якобы на лечение, однако вместо этого несколько дней практически не выходил из букмекерской конторы и проиграл все средства.
Затем фигурант вооружился ружьём и ножом, после чего напал на заведение с требованием вернуть деньги. Угрожая, он приставил нож к горлу одной из посетительниц или сотрудниц (потерпевшей).
Женщине удалось вовремя вызвать росгвардейцев, которые прибыли на место и пресекли преступление.
Читайте также: