Напавший на букмекерскую контору во Владикавказе проиграл больше 200 тысяч рублей

Mash: Напавший на букмекерскую контору во Владикавказе проиграл 239 тыс. руб.
14 апреля во Владикавказе произошло нападение на букмекерскую контору. По данным Telegram-канала Mash, злоумышленником оказался местный житель, который проиграл на ставках крупную сумму — 239 тысяч рублей.



Установили, что незадолго до инцидента мужчина перенёс несколько операций на селезёнке. Он взял деньги у родственников, якобы на лечение, однако вместо этого несколько дней практически не выходил из букмекерской конторы и проиграл все средства.

Затем фигурант вооружился ружьём и ножом, после чего напал на заведение с требованием вернуть деньги. Угрожая, он приставил нож к горлу одной из посетительниц или сотрудниц (потерпевшей).

Женщине удалось вовремя вызвать росгвардейцев, которые прибыли на место и пресекли преступление.

Никита Кротов

