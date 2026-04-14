Звонок из военкомата стоил подростку более 16,5 миллиона рублей
В Краснодаре 18-летний подросток стал жертвой мошенников, лишившись более 16,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального МВД.
В полицию обратилась мать пострадавшего. Выяснилось, что юноше позвонили якобы из военкомата и потребовали пройти медосмотр. Под предлогом записи на процедуру он передал свои персональные данные. Сразу после этого ему пришло уведомление о взломе аккаунта на портале «Госуслуги».
Дозвонившись в «службу поддержки», подросток узнал об утечке данных и о якобы оформленной на его имя доверенности на управление финансами. Затем в дело вступили лжесотрудники Росфинмониторинга, которые в видеозвонке запугали юношу и вынудили показать все деньги, хранившиеся дома.
Позже в квартиру приехал неизвестный, представившийся специалистом. Он выпроводил подростка из помещения и приступил к «проверке» наличных на предмет их незаконного происхождения. Когда лжеспециалист ушел, молодой человек обнаружил взломанный сейф.
