В России чуть не задушили 15-летнего школьника, назвав его украинским шпионом

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В Забайкалье девятнадцатилетний житель Читинского района напал на пятнадцатилетнего подростка, которого он обвинил в шпионаже в пользу Украины. Об этом порталу Chita.ru рассказала местная жительница.
Женщина сообщила, что молодой человек напал на подростка на улице, схватил его за горло и требовал признаться, на кого тот якобы работает. Подросток умолял отпустить его и просил связаться с его бабушкой.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку этого инцидента.
Ранее стало известно, что в то же время в Волгограде женщины напали на школьников перед выпускным, применив физическую силу.
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«Полиция задержала агрессора. Им оказался местный житель, который и раньше беспокоил соседей. По некоторым данным, его могут отправить в медицинское учреждение специального профиля», — сообщили в издательстве.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку этого инцидента.
Ранее стало известно, что в то же время в Волгограде женщины напали на школьников перед выпускным, применив физическую силу.
Читайте также:
В Кузбассе арестовали подростка по обвинению в работе на террористов
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Мира Полтева