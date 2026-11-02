«Убила подругу ради квартиры»: В Башкирии раскрыли убийство 17-летней давности
В Башкортостане женщине предъявили обвинение в убийстве, которое она совершила 17 лет назад из корыстных побуждений. Об этом сообщает СК РФ по республике.
В ноябре 2009 года в подъезде строящегося дома нашли тело гражданки с ножевыми ранениями. Рядом была надпись, похожая на начало имени. Установить подозреваемую тогда не удалось, дело приостановили.
В 2026 году следователи провели новые мероприятия и нашли свидетелей. Под подозрение попала 48-летняя жительница Миякинского района, которая училась в школе с потерпевшей: её имя совпало с надписью. Женщину задержали, она созналась.
Выяснилось, что в 2009 году подозреваемая узнала, что знакомая располагает крупной суммой на покупку квартиры. Под предлогом помощи в выборе жилья она заманила подругу в подъезд строящегося дома, нанесла ей смертельные удары ножом, спрятала тело под лестницей, похитила сумку с деньгами и скрылась. Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом.
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