«Убила подругу ради квартиры»: В Башкирии раскрыли убийство 17-летней давности

02 ноября 2026, 21:32

В Башкирии задержали женщину по подозрению в убийстве знакомой в 2009 году

Фото: Istock/Akintevs

В Башкортостане женщине предъявили обвинение в убийстве, которое она совершила 17 лет назад из корыстных побуждений. Об этом сообщает СК РФ по республике.