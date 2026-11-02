Мужчина более 100 раз накачивал партнёршу снотворным и насиловал на камеру
Суд вынес приговор жителю Германии, которого обвиняли в насилии над собственной возлюбленной. Подробности сообщает NDR.
О преступлениях мужчины стало известно во время расследования по выявлению пользователей, публикующих в соцсетях кадры изнасилований своих партнёрш.
Как выяснили правоохранители, фигурант совершал преступления дома и в отеле в период с ноября 2021 по март 2026-го года. Он более 100 раз опаивал сожительницу снотворным, и, когда она засыпала, насиловал.
Всё происходящее избранник снимал на камеру и публиковал в соцсетях. Помимо этого, в интернете оказывались видео, на которых женщина моется. Сама героиня роликов узнала об этом и насилии только во время расследования. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы.
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