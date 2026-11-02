Мужчина более 100 раз накачивал партнёршу снотворным и насиловал на камеру

02 ноября 2026, 21:32

Житель Германии получил 12 лет тюрьмы за более чем 100 изнасилований партнёрши

Фото: Istock/somkku

Суд вынес приговор жителю Германии, которого обвиняли в насилии над собственной возлюбленной. Подробности сообщает NDR.