«Убирал лестницу, когда тонула»: Россиянка раскрыла жуткие детали отдыха в Египте

30 сентября 2026, 18:47

Туристка из России рассказала о неоказании помощи в отеле Шарм-эш-Шейха

Фото: Istock/Igor Vershinsky

Россиянка по имени Александра пожаловалась на персонал отеля в Египте. Её слова приводит РЕН ТВ.