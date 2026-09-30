«Убирал лестницу, когда тонула»: Россиянка раскрыла жуткие детали отдыха в Египте
Россиянка по имени Александра пожаловалась на персонал отеля в Египте. Её слова приводит РЕН ТВ.
Во время отдыха в Шарм-эш-Шейхе туристка из РФ попала в сильное течение, которое начало уносить её от берега. Девушка рассказала, что сопротивляться воде было крайне тяжело — на середине пути у неё стали неметь руки и ноги.
В состоянии отчаяния россиянке всё же удалось самостоятельно добраться до берега. У отеля Александру встретили спасатель и менеджер. По словам потерпевшей, вместо оказания помощи сотрудник начал кричать на неё.
Туристка утверждает, что мужчина видел её попытки подняться из воды, но специально стал убирать лестницу и просто наблюдал за происходящим. После инцидента девушка заявила, что считает пребывание в этом отеле небезопасным.
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