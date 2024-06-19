В Подмосковье домашний агрессор напал с ножом на полицейского и был застрелен

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Мужчину, ранившего ножом женщину в ходе семейного конфликта и напавшего на прибывших по вызову полицейских, застрелили в ходе задержания, инцидент произошёл на улице Набережная Циолковского в подмосковном Жуковском, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«К наряду полиции, приехавшему на сообщение о конфликте в одной из квартир, вышел на лестничную клетку мужчина. В обеих руках он держал ножи и вёл себя агрессивно. Когда мужчина попытался ударить ножом одного из полицейских, в его сторону дважды выстрелили из табельного оружия. От полученной раны нападавший скончался», — говорится в сообщении.В квартире полицейские обнаружили женщину 1983 года рождения с ножевыми ранениями. Пострадавшую госпитализировали.
Выяснилось, что убитый злоумышленник был 1977 года рождения, ранее неоднократно судимый.
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