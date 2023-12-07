Убитая восьмиклассница Мария и убийца Алина были не только одноклассницами

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Убитая в брянской школе восьмиклассница Маша хотела пригласить свою убийцу Алину на день рождения через несколько недель.
Shot пишет, что 27 декабря Маше должно было исполниться 15 лет. По данным издания, девочка говорила, что Алина хорошая и добрая.
Также стало известно, что погибшая Мария и убившая её сегодня 14-летняя Алина были не только одноклассницами. Школьницы росли в одном дворе. Их дома находятся буквально в 50 метрах друг от друга. А школа, где учились девочки, находится всего в 5 минутах ходьбы от их многоэтажек (примерно 450 м), и одноклассницы день за днём ходили на уроки одним и тем же маршрутом.
Ранее классный руководитель 8-го «А» Людмила Ж. рассказал следователям, как вела себя Алина последнее время. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Преподавательница поделилась, что последние пару дней школьница выглядела странно и была «ни жива, ни мертва». Она отметила, что никаких конфликтов последние время не было, в том числе из-за неразделенной любви, как писали СМИ.
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Также стало известно, что погибшая Мария и убившая её сегодня 14-летняя Алина были не только одноклассницами. Школьницы росли в одном дворе. Их дома находятся буквально в 50 метрах друг от друга. А школа, где учились девочки, находится всего в 5 минутах ходьбы от их многоэтажек (примерно 450 м), и одноклассницы день за днём ходили на уроки одним и тем же маршрутом.
Преподавательница поделилась, что последние пару дней школьница выглядела странно и была «ни жива, ни мертва». Она отметила, что никаких конфликтов последние время не было, в том числе из-за неразделенной любви, как писали СМИ.
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Мария Фирсова