Последствия непогоды на дорогах Подмосковья устраняют более 200 бригад

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 200 аварийных дорожных бригад Московской области ликвидируют последствия урагана «Эдгар», обрушившегося на столичный регион в четверг, 20 июня, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Прямо сейчас убирают поваленные деревья, бетонные и металлические конструкции, а также устраняют подтопления более 200 аварийных бригад — это около 700 дорожных рабочих и 300 единиц спецтехники», — рассказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.В министерстве отметили, что последствия буйства стихии устраняют в Одинцовском округе, Лобне, Красногорске, Наро-Фоминском округе, Балашихе, Истре, Химках, Дмитрове, Мытищах и в других округах.
Ранее сообщалось, что из-за упавших на проезжую часть деревьев автобусы нескольких маршрутов следуют с увеличенным интервалом.
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