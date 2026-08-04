С россиян не берут денег в Таиланде после убийства Назимовых

04 августа 2026, 20:18

Таксисты не берут денег с россиян в Таиланде после убийства Назимовых

Фото: istockphoto/Apriori1

В Паттайе местные водители байк-такси начали оказывать знаки солидарности российским туристам после трагической гибели брата и сестры Назимовых. Россиянка Юлия Мирошниченко, проживающая в Таиланде, сообщила в Instagram*, что некоторые таксисты отказываются принимать плату за проезд от граждан России.





По словам девушки, байкеры используют онлайн-переводчики, чтобы объяснить свой жест: «Для вас поездка бесплатно. Нам очень жаль, что в нашей стране произошло такое. Примите наши соболезнования». Она подчеркивает, что подобное отношение не является повсеместным, но призывает благодарить водителей за такой поступок, если туристы с ним столкнутся.





«Именно из таких маленьких поступков и складывается настоящее отношение людей друг к другу», — добавила она.