Стала известна дата прощания с убитыми в Таиланде Назимовыми
В Паттайе мать погибших брата и сестры Назимовых Зарина обратилась к общественности с приглашением почтить память своих детей. Церемония прощания состоится в четверг на месте их захоронения, начиная с 10:00 утра по местному времени (06:00 мск).
Об этом россиянка сообщила в своем аккаунте в соцсети Threads*, отметив, что желающие смогут прийти, чтобы отдать дань уважения Диане, Роме, а также тайской семье, ставшей жертвой той же трагедии. Ранее, во вторник, в полицейском участке Хуай Яй, расположенном в пригороде Паттайи, РИА Новости сообщили, что следствие не исключает обнаружения тел еще как минимум двух человек на месте захоронения Назимовых. Правоохранители проверяют все случаи исчезновений людей в период, когда главный подозреваемый находился на свободе.
Двое молодых россиян — брат и сестра Назимовы — пропали в Паттайе 26 июля. Позднее фигурантов задержали, они дали признательные показания и указали полиции на место, где скрыли тела погибших. В ходе осмотра того же участка обнаружили еще одно захоронение с тремя телами, предположительно, принадлежащими членам тайской семьи, убитым теми же преступниками.
Перед этим стало известно, что с россиян не берут денег в Таиланде после убийства Назимовых. Подробности в нашем материале.
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