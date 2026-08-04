Стала известна дата прощания с убитыми в Таиланде Назимовыми

04 августа 2026, 22:06

Мать сообщила дату прощания с убитыми в Таиланде Назимовыми, 6 августа

Фото: istockphoto/dragana991

В Паттайе мать погибших брата и сестры Назимовых Зарина обратилась к общественности с приглашением почтить память своих детей. Церемония прощания состоится в четверг на месте их захоронения, начиная с 10:00 утра по местному времени (06:00 мск).