Убитый 15-летней дочерью отец-одиночка был в розыске у судебных приставов

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Зарезанный 15-летней дочерью отец находился в розыске у судебных приставов из-за долга в 32 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в 2023 году против москвича открыли исполнительное производство из-за долгов по одному из старых кредитов. Он должен был приставам 32 124 рубля. Банки отказывали ему в предоставлении нового кредита, поэтому он и пытался заставить 20-летнюю дочь оформить новый займ на себя.
Последние три года мужчина работал в гаражном кооперативе. Со слов его коллег, за это время у сотрудника не было никаких конфликтов, он всегда был уравновешен и спокоен.
Сегодня утром мужчина начал кричать на старшую дочь из-за того, что та не выключила телевизор и собиралась уйти в колледж. После он припомнил ей об отказе брать для него кредит в размере 1,4 миллиона рублей. Тогда за девушку заступилась её младшая сестра, которая дважды ударила ножом отца, отчего он скончался на месте.
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Последние три года мужчина работал в гаражном кооперативе. Со слов его коллег, за это время у сотрудника не было никаких конфликтов, он всегда был уравновешен и спокоен.
Сегодня утром мужчина начал кричать на старшую дочь из-за того, что та не выключила телевизор и собиралась уйти в колледж. После он припомнил ей об отказе брать для него кредит в размере 1,4 миллиона рублей. Тогда за девушку заступилась её младшая сестра, которая дважды ударила ножом отца, отчего он скончался на месте.
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Анастасия Чинкова