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Убитый 15-летней дочерью отец-одиночка был в розыске у судебных приставов

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Зарезанный 15-летней дочерью отец находился в розыске у судебных приставов из-за долга в 32 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в 2023 году против москвича открыли исполнительное производство из-за долгов по одному из старых кредитов. Он должен был приставам 32 124 рубля. Банки отказывали ему в предоставлении нового кредита, поэтому он и пытался заставить 20-летнюю дочь оформить новый займ на себя.

Последние три года мужчина работал в гаражном кооперативе. Со слов его коллег, за это время у сотрудника не было никаких конфликтов, он всегда был уравновешен и спокоен.

Сегодня утром мужчина начал кричать на старшую дочь из-за того, что та не выключила телевизор и собиралась уйти в колледж. После он припомнил ей об отказе брать для него кредит в размере 1,4 миллиона рублей. Тогда за девушку заступилась её младшая сестра, которая дважды ударила ножом отца, отчего он скончался на месте.

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#убийство
Адвокат оценил шансы ареста 15-летней школьницы из Москвы, зарезавшей отца в качестве защиты
Адвокат Воропаев: зарезавшая отца девочка из Москвы может избежать наказания
15 апреля 2025, 13:11

Фото: iStock/zoka74

15-летняя школьница в результате конфликта зарезала своего отца на юго-западе Москвы. Известно, что Роман З. воспитывал троих дочек один. Утром 15 апреля между младшей дочерью и отцом возник конфликт, в ходе которого девочка нанесла родителю несколько ударов ножом. По одной из версий, мужчина хотел оформить кредит на старшую дочь, а младшая решила заступиться за сестру.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что перспективы девочек в данной ситуации зависят от нескольких факторов, включая юридическую квалификацию их действий, доказательную базу, позицию следствия и суда, а также общественный резонанс.

«Скорее всего, действия младшей дочери (Алисы) будут рассматриваться по ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны)», — сказал он.
  • Реальная угроза жизни: отец был вооружён ножом, уже нанёс порезы старшей дочери, угрожал убийством и проявлял агрессию.
  • Соразмерность обороны: если Алиса наносила удары, чтобы остановить насилие, а не после того, как угроза миновала, это может быть признано необходимой обороной (ст. 37 УК РФ).
  • Превентивная защита: если отец ранее систематически избивал дочерей, это может быть учтено как длительная психотравмирующая ситуация, что смягчает вину.

Также адвокат рассказал о возможных вариантах дела.

  • Прекращение дела за отсутствием состава преступления (если оборону признают правомерной).
  • Условный срок или принудительные меры воспитательного воздействия (если Алиса несовершеннолетняя).
  • Реальное лишение свободы (маловероятно, учитывая обстоятельства).
По словам специалиста, следствие может изначально квалифицировать действия как убийство (ст. 105 УК РФ), но адвокат должен добиваться переквалификации.

«Суд учтёт агрессивное поведение отца (доказательства побоев, угроз, кредитного давления), свидетельские показания (старшая сестра, возможно, соседи), медицинские заключения (травмы у девочек, алкоголь в крови отца), характеристики (если отец ранее привлекался за насилие, это усилит позицию защиты)», подчеркнул Воропаев.

Что делать девочкам?

  • Нанять адвоката (можно через правозащитные организации, например, «Комитет против пыток»).
  • Собирать доказательства (медосвидетельствование, скриншоты угроз, показания свидетелей).
  • Обратиться к психологу (фиксировать психологическое состояние после длительного насилия).
  • Использовать общественный резонанс (если СМИ поддержат, давление на следствие снизится).

Павел Воропаев отметил, что высоки шансы на оправдательный приговор или условный срок.

«Если Алиса несовершеннолетняя, её, скорее всего, не лишат свободы. Если оборону признают превышенной, возможен небольшой срок или ограничение свободы. Всё зависит от грамотной защиты. Если адвокат докажет, что девочки действовали в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны, уголовная ответственность может быть сведена к минимуму», — заключил адвокат.

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Создателя канала «Синий кит» осудили за склонение детей к суициду
Создателя канала «Синий кит» приговорили к 9 годам колонии за склонение к суициду
15 апреля 2025, 13:03

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Создателя канала «Синий кит» Илью Погиблова осудили на девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за склонение к суициду несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Судебного департамента Новосибирской области.
В 2023 году фигурант организовал в нескольких соцсетях группу «Синий кит», через которую пытался заставлять выполнять задания для подготовки к суициду потенциальных жертв, в том числе детей.

К счастью, Погиблову и его сообщникам не удалось довести до конца свой умысел, поскольку правоохранительные органы вовремя пресекли деятельность преступной группы.

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В Пушкино росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков
15 апреля 2025, 11:28

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Подмосковные росгвардейцы задержали в Пушкино подозреваемого в незаконном обороне наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Отмечается, что ночью экипаж группы задержания увидел подозрительного мужчину, который что-то искал в земле. Заметив патрульный автомобиль Росгвардии, неизвестный попытался скрыться из поля зрения правоохранителей, но убежать ему не удалось.

Мужчину задержали, им оказался 24-летний житель Москвы. Во время беседы с росгвардейцами он признался, что имеет при себе наркотики, которые предназначены для дальнейшего сбыта.

В ходе досмотра в кармане его куртки были обнаружены 12 свёртков, которые были изъяты. По результатам экспертизы, в них содержался метадон общей массой 1,18 грамма.

Задержанного передали полиции для дальнейших разбирательств. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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Названа предварительная причина убийства 15-летней девочкой отца в Москве
Mash: 15-летняя девочка могла убить отца-одиночку в Москве из-за кредита
15 апреля 2025, 10:51

Фото: iStock/Timur Malazoniia

По предварительной версии, убийство отца-одиночки в Москве произошло из-за кредита, который мужчина хотел взять на старшую, 20-летнюю дочь. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Напомним, что сегодня стало известно о страшном убийстве в столичном районе Южное Бутово. 15-летняя школьница зарезала 42-летнего отца. Мужчина воспитывал дочерей один – мать в семье не жила. Конфликт произошёл с младшей дочерью, старшая не пострадала.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Был проведён допрос обеих дочерей погибшего.

По одной из версий, мужчина хотел оформить кредит на старшую дочь, из-за чего у него случился конфликт с младшей, которая решила заступиться за сестру. На эмоциях она схватила нож и ударила им в шею отца.

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#убийство
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Настасью Самбурскую сбил мопед на «зебре» в центре Москвы
15 апреля 2025, 10:06

Настасья Самбурская (фото: Telegram @samburskayan)

Настасья Самбурская стала участницей ДТП в центре Москвы. Актрису сбил мопед в тот момент, когда она переходила дорогу по «зебре».
Очевидец произошедшего отправил видео, которое есть в распоряжении издания StarHit. На кадрах 38-летняя Самбурская вместе с подругой переходит дорогу в разрешённом месте. В этот момент прямо перед ней резко тормозит внедорожник.

«Водитель, похоже, рассчитывал проскочить, но в этот момент девушки решили пересечь улицу по пешеходному переходу. Одна из них замешкалась от неожиданности, не увидела мчащийся мопед, так как обзор перекрыло авто», – объяснил источник.
Мопед вылетел неожиданно и сильно ударил Самбурскую. Актрису даже отбросило на капот затормозившего внедорожника, водитель которого сразу же выскочил, чтобы помочь Настасье. Мужчина, управлявший мопедом, проехал ещё несколько метров и упал. Он не получил серьёзных повреждений – его спас шлем.

Участникам ДТП повезло, поскольку спустя несколько минут после произошедшего по улице проезжал наряд полиции. Артистка отказалась от госпитализации и самостоятельно покинула место аварии.

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