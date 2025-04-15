Убитый 15-летней дочерью отец-одиночка был в розыске у судебных приставов

15-летняя школьница в результате конфликта зарезала своего отца на юго-западе Москвы. Известно, что Роман З. воспитывал троих дочек один. Утром 15 апреля между младшей дочерью и отцом возник конфликт, в ходе которого девочка нанесла родителю несколько ударов ножом. По одной из версий, мужчина хотел оформить кредит на старшую дочь, а младшая решила заступиться за сестру.