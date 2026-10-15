Россиянин нашел упавшего с неба мужчину на крыше своего дома
Под Астраханью парашютист упал на крышу частного дома
На дом жителя Астраханской области приземлился парашютист. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Хозяин жилья рассказал, что смотрел телевизор, когда услышал шум с крыши. Выйдя на улицу, мужчина сначала увидел свисавший с кровли парашют, а затем нашел и его владельца. На опубликованных кадрах видно, что парашютист упал на двухэтажное здание. Заметив человека с камерой, пострадавший поздоровался и попросил о помощи.
«Здравствуйте, стремянка есть у вас?» — спросил он.Судя по приложенным фотографиям, спуститься парашютисту помогли спасатели. Подробности о его состоянии и обстоятельствах происшествия не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области парапланерист загорелся в воздухе, упал и получил травмы.