Россиянин нашел упавшего с неба мужчину на крыше своего дома

15 октября 2026, 18:36

Под Астраханью парашютист упал на крышу частного дома

Фото: iStock/German-skydiver

На дом жителя Астраханской области приземлился парашютист. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.





Хозяин жилья рассказал, что смотрел телевизор, когда услышал шум с крыши. Выйдя на улицу, мужчина сначала увидел свисавший с кровли парашют, а затем нашел и его владельца. На опубликованных кадрах видно, что парашютист упал на двухэтажное здание. Заметив человека с камерой, пострадавший поздоровался и попросил о помощи.

«Здравствуйте, стремянка есть у вас?» — спросил он.