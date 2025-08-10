Убившая двоих детей в Екатеринбурге мать оставила загадочную предсмертную записку
Появились новые подробности в деле матери-врача, убившей двоих детей и покончившей с собой в Екатеринбурге. Об этом пишет ИА Регнум.
Отмечается, что женщина оставила предсмертную записку с фразой: «Нас больше у тебя нет». Вероятно, она была адресована мужу и отцу убитых матерью детей.
Напомним, что сегодня Россию потрясла трагедия, произошедшая в Екатеринбурге. Местная жительница, работавшая в сфере медицины, убила малолетних сына и дочь, после свела счёты с жизнью. Тела обнаружила её мать, бабушка погибших.
В настоящее время неизвестно, что послужило мотивом для такого преступления. Следователи выясняют, какое было психоэмоциональное состояние у екатеринбурженки в последние дни перед трагедией.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних.
