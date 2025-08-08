В Кузбассе осудили мужчину за отрезанные пальцы жены и попытку зарубить ее брата
В Кемеровской области к 7,5 годам колонии строгого режима приговорили 50-летнего местного жителя, который отрезал пальцы жене и пытался зарубить топором ее брата. Об этом сообщает региональный следком.
Все произошло в марте этого года в селе Чебулинского округа. По версии следствия, пьяный мужчина во время ссоры с супругой нанес ей удар ножом по пальцам руки, что привело к их частичной ампутации. Затем он вышел во двор, взял топор и трижды замахнулся им на брата жены. Тот оказал сопротивление, предотвратив не менее трех ударов по шее и голове.
Потерпевший смог обезвредить нападавшего и отобрать орудие преступления. Женщине своевременно оказали медпомощь. На допросе агрессор признался в содеянном. Его действия расценили как покушение на убийство и умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью.
