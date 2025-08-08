В Кузбассе осудили мужчину за отрезанные пальцы жены и попытку зарубить ее брата

08 августа 2025, 19:50

Фото: iStock/Grape_vein

В Кемеровской области к 7,5 годам колонии строгого режима приговорили 50-летнего местного жителя, который отрезал пальцы жене и пытался зарубить топором ее брата. Об этом сообщает региональный следком.