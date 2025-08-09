В Петербурге мать убила трёхлетнего сына ножом и покончила с собой
Жительница Санкт-Петербурга зарезала своего трёхлетнего сына, после чего покончила с собой ножом в квартире на улице Гаккелевской. Оба скончались на месте до прибытия медиков, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу.
Инцидент произошёл 8 августа 2025 года в Приморском районе. По предварительным данным следствия, женщина нанесла ребёнку множественные ножевые ранения, после чего причинила себе аналогичные повреждения. Смерть наступила мгновенно от полученных травм. Следователи обнаружили на месте орудие преступления и следы крови.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Прокуратура Приморского района взяла на контроль ход следствия и проводит проверку для выявления причин и условий, способствовавших преступлению.
На месте работает следственно-оперативная группа под руководством прокурора района Тимура Канаева.
