В Петербурге мать убила трёхлетнего сына ножом и покончила с собой

09 августа 2025, 00:33

Фото: Istock/stefanamer

Жительница Санкт-Петербурга зарезала своего трёхлетнего сына, после чего покончила с собой ножом в квартире на улице Гаккелевской. Оба скончались на месте до прибытия медиков, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу.