Убившая ножом бойфренда OnlyFans-модель показывала язык и корчила рожи в суде
OnlyFans-модель Кортни Кленни, проходящая по делу о нападении на бойфренда с ножом, отличилась вызывающим поведением на заседании суда в Майами 20 февраля.
На видео, разошедшемся по соцсетям, она строит гримасы, показывает язык и посылает воздушные поцелуи, пишет Complex. Кленни 29 лет, под стражей она находится с августа 2022 года. Следствие считает, что в апреле 2022-го в квартире в Майами она ударила ножом в грудь своего 27-летнего партнера Кристиана Обумсели. Ранение повредило крупную артерию, и мужчина скончался.
После задержания на Гавайях и экстрадиции во Флориду Кленни вину не признала, настаивая, что самооборонялась. При этом судмедэкспертиза округа Майами-Дейд, как сообщается, пришла к выводу, что версия защиты не согласуется с характером полученного ранения.
Адвокаты добиваются переквалификации дела на непредумышленное убийство, утверждая, что отношения пары были токсичными и сопровождались насилием. Суд по обвинению в убийстве второй степени назначили на апрель. В случае обвинительного приговора Кленни грозит пожизненный срок.
По данным СМИ, за время работы на OnlyFans она заработала порядка $3 млн.
