В Индии девушка зарезала парня из-за блокировки в соцсетях

05 февраля 2026, 11:07

Фото: iStock/Michael Nesterov

В индийском штате Чхаттисгарх девушка по имени Рошини зарезала своего 25-летнего парня Прасада после того, как он внезапно заблокировал её в соцсетях и перестал выходить на связь. Об этом сообщает РЕН ТВ.