В Индии девушка зарезала парня из-за блокировки в соцсетях
В индийском штате Чхаттисгарх девушка по имени Рошини зарезала своего 25-летнего парня Прасада после того, как он внезапно заблокировал её в соцсетях и перестал выходить на связь. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Пара встречалась около полугода и познакомилась онлайн — они регулярно переписывались и созванивались. Когда мужчина резко оборвал контакт, девушка решила, что он нашёл другую, и пришла к нему домой.
Между ними произошла ссора, во время которой Рошини ударила Прасада ножом, который принесла с собой. Мужчина потерял сознание и умер на месте до приезда врачей.
О случившемся в полицию сообщили соседи. Подозреваемую задержали.
Читайте также: