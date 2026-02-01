Убившего пятерых вафельницей в Москве задержали спустя 30 лет
Правоохранительные органы задержали мужчину, которого обвиняют в жестоком убийстве 30-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Трагедия произошла в московской квартире на улице Доватора в 1995 году. По данным следствия, преступление обвиняемый совершил во время пьяной ссоры. Он проявил исключительную жестокость, убив пятерых знакомых, используя вафельницу, молоток и нож.
Раскрыть преступление спустя три десятилетия удалось благодаря криминалистической базе отпечатков пальцев. Следователи установили личность подозреваемого и провели задержание в Ставропольском крае.
На допросе мужчина полностью признал свою вину и дал признательные показания по всем эпизодам преступления. В настоящее время фигурант находится под стражей, следственные действия продолжаются.
