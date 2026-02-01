Убившего пятерых вафельницей в Москве задержали спустя 30 лет

01 февраля 2026, 00:34

СКР раскрыл совершённое 30 лет назад убийство при помощи отпечатков пальцев

Фото: iStock/blinow61

Правоохранительные органы задержали мужчину, которого обвиняют в жестоком убийстве 30-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.