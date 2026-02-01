Достижения.рф

Убившего пятерых вафельницей в Москве задержали спустя 30 лет

СКР раскрыл совершённое 30 лет назад убийство при помощи отпечатков пальцев
Фото: iStock/blinow61

Правоохранительные органы задержали мужчину, которого обвиняют в жестоком убийстве 30-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.



Трагедия произошла в московской квартире на улице Доватора в 1995 году. По данным следствия, преступление обвиняемый совершил во время пьяной ссоры. Он проявил исключительную жестокость, убив пятерых знакомых, используя вафельницу, молоток и нож.

Раскрыть преступление спустя три десятилетия удалось благодаря криминалистической базе отпечатков пальцев. Следователи установили личность подозреваемого и провели задержание в Ставропольском крае.

На допросе мужчина полностью признал свою вину и дал признательные показания по всем эпизодам преступления. В настоящее время фигурант находится под стражей, следственные действия продолжаются.

Александр Огарёв

