Убившего следователя и его семью в Туве перевели в «Черный дельфин»

13 сентября 2026, 11:18

Осужденного за убийство целой семьи Технюка отправили в «Черный дельфин»

Фото: istockphoto/OlFedv

Пожизненно осужденного Владислава Технюка, отбывавшего наказание за убийство сотрудницы милиции, ее матери и пятилетней дочери в Туве в 2009 году, перевели из колонии в Хабаровском крае в исправительное учреждение «Черный дельфин» в Оренбургской области. Причиной стало наличие реальной угрозы его жизни со стороны других заключенных. Об этом свидетельствуют материалы суда, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.