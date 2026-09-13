Убившего следователя и его семью в Туве перевели в «Черный дельфин»
Пожизненно осужденного Владислава Технюка, отбывавшего наказание за убийство сотрудницы милиции, ее матери и пятилетней дочери в Туве в 2009 году, перевели из колонии в Хабаровском крае в исправительное учреждение «Черный дельфин» в Оренбургской области. Причиной стало наличие реальной угрозы его жизни со стороны других заключенных. Об этом свидетельствуют материалы суда, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, Технюк отбывал пожизненный срок в колонии особого режима ИК-6 «Снежинка» УФСИН России по Хабаровскому краю. В 2026 году оперативный отдел учреждения получил информацию о том, что жизнь и здоровье осужденного находятся под угрозой со стороны других заключенных. Конфликт вызвала личная неприязнь, возникшая из-за пренебрежительного отношения Технюка к окружающим.
Технюк попытался оспорить это решение в суде, заявив, что не давал согласия на смену места отбывания наказания и не вступал в конфликты с другими заключенными. Перевод произошел весной.
В ходе разбирательства суд изучил материалы проверки по жалобе Технюка в следственное управление Хабаровского края. В обращении утверждалось, что группа осужденных к пожизненному лишению свободы по предварительному сговору готовила его убийство. Просьбу фигуранта о возвращении в «Снежинку» оставили без удовлетворения. Решение вступило в законную силу в конце августа.
Верховный суд Тувы в 2010 году приговорил Технюка к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. По данным следствия, ранее уже судимый за убийство мужчина в июле 2009 года работал по найму в одном из домов города Туран. В день трагедии к хозяйке дома приехали ее дочь — следователь милиции — и пятилетняя внучка.
Женщина дала работнику несколько дополнительных поручений, что вызвало у него приступ ярости. Согласно материалам дела, Технюк несколько раз ударил хозяйку топором по голове. Затем, решив избавиться от свидетелей, он убил сотрудницу милиции и ее ребенка.
После совершения убийств мужчина похитил два сотовых телефона, принадлежавших жертвам, угнал и разобрал их автомобиль. По данным следствия, тела погибших преступник попытался спрятать, сбросив их в яму и засыпав землей и досками.
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