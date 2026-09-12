12 сентября 2026, 03:23

Фото: iStock / Aroma photography

С 2009 по 2011 год в небольшом пензенском городе Белинском, население которого едва достигало восьми тысяч человек, один за другим исчезали местные жители. Долгое время никто не мог понять, куда пропадают люди. Разгадка появилась совершенно случайно: 24-летнего Дмитрия Козлова (все имена изменены) задержали за кражу ножей из хозяйственного магазина. Именно это преступление неожиданно вывело правоохранителей на след серийного убийцы. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Город, в котором люди исчезали бесследно Вырезал из газет заметки про убийц Кража ножей неожиданно вывела полицию на убийцу Любит быть в центре внимания Почему молодой человек стал серийным убийцей Свидетели могли вывести полицию на след раньше Пожизненный срок за убийство девяти человек

Город, в котором люди исчезали бесследно

Фото: iStock / KatarzynaBialasiewicz

«Он мог прикрикнуть на сыновей, но без зла», — вспоминала Наталья.

Вырезал из газет заметки про убийц

Фото: iStock / Yulia Romashko

«Ему не до убийств было! Он семью содержал», — говорили люди, знавшие Козлова.

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«Я видела, что он вырезал из газет заметки про Чикатило, битцевского маньяка, рязанского маньяка. Спрашивала: "Дим, зачем тебе всё это?" Он говорил: "Мам, это же история. Мы умрём, а кто-то после нас найдёт мои вырезки и будет знать, что происходило"», — рассказывала Наталья Козлова.

Кража ножей неожиданно вывела полицию на убийцу

«Ты всегда его защищаешь! А я тебе не нужен», — сказал Козлов.

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«Число подозреваемых доходило до 500 человек. Козлова допрашивали, когда пропал его отчим Лебедев, но доказать, что пасынок приложил к этому руку, не смогли», — сказал он.

Любит быть в центре внимания

«Подозреваемый ведёт себя так, будто ему нравится всё происходящее. Он любит быть в центре внимания и при виде камер начинает рассказывать о преступлениях ещё более подробно», — отмечал он.

Фото: iStock / DedMityay

Почему молодой человек стал серийным убийцей

«В результате допросов подозреваемый признался, что все убийства он совершил, чтобы отомстить за брата-инвалида, которого несколько лет назад избили. В основном жертвами преступника были бездомные и алкоголики», — рассказывал мужчина.

Фото: iStock / Rawf8

Свидетели могли вывести полицию на след раньше

Пожизненный срок за убийство девяти человек