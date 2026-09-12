«Вырезал заметки про Чикатило и мстил за брата»: как обычный сторож превратился в жестокого белинского маньяка и убил девять человек?
С 2009 по 2011 год в небольшом пензенском городе Белинском, население которого едва достигало восьми тысяч человек, один за другим исчезали местные жители. Долгое время никто не мог понять, куда пропадают люди. Разгадка появилась совершенно случайно: 24-летнего Дмитрия Козлова (все имена изменены) задержали за кражу ножей из хозяйственного магазина. Именно это преступление неожиданно вывело правоохранителей на след серийного убийцы. Подробнее — в материале «Радио 1».
Город, в котором люди исчезали бесследноЗа три года в Белинском без вести пропали 24 человека. Позже 13 из них нашли: выяснилось, что эти люди самостоятельно уехали в другие регионы и решили начать там новую жизнь. О судьбе остальных продолжительное время ничего не было известно.
При этом жители небольшого города не воспринимали исчезновения как чрезвычайное происшествие. Доверием к полиции местные правоохранители не пользовались, а большинство пропавших составляли мужчины, злоупотреблявшие спиртным. Поэтому их отсутствие нередко объясняли очередным запоем.
Первым в 2009 году исчез приезжий из соседнего посёлка Валерий Громов. Мужчина приехал в Белинский, чтобы оформить пенсионные документы. В городе его практически никто не знал, поэтому особых поисков никто не организовал.
Вскоре пропал Константин Лебедев, сожитель местной жительницы Натальи Козловой. Когда-то он считался примерным семьянином, однако впоследствии пристрастился к алкоголю и перебрался жить к Козловым.
«Он мог прикрикнуть на сыновей, но без зла», — вспоминала Наталья.Жители некоторое время обсуждали исчезновение мужчины, а затем переключились на другие дела.
Следующим погиб Станислав Рогов, который приехал в Белинский из Москвы на побывку. После этого в городе исчезли ещё два человека. Именно исчезновение Рогова стало поводом для задержания психически нездорового Павла Суркова. С Роговым его видели незадолго до исчезновения.
Сурков признался в одном убийстве. Однако подтвердить его причастность ещё к двум исчезновениям следователи не смогли. Мужчину отправили на принудительное лечение. Тем временем следующим летом в Белинском вновь начали пропадать люди. Это означало, что как минимум к части преступлений Сурков не имел отношения: в момент некоторых исчезновений он уже находился в лечебном учреждении.
Вырезал из газет заметки про убийцСын Натальи Дмитрий Козлов рос в неблагополучной семье. Его отец злоупотреблял алкоголем и покончил с собой, когда мальчик был ещё ребёнком. Мать практически одна воспитывала двух сыновей, однако часто оставляла их на попечение ослепшей бабушки. Женщина меняла сожителей, и позднее в семье появился третий ребёнок от нового партнёра.
Фактически Дмитрию пришлось рано стать взрослым. Он постоянно занимался младшим братом Антоном, а затем даже оформил двухлетний академический отпуск, чтобы ухаживать за другим братом — Ильёй, который получил тяжёлую травму головы.
Чтобы в семье были деньги, молодой человек подрабатывал сторожем и трудился на автомойке. После его задержания соседи и знакомые в один голос заявляли, что не могут поверить в обвинения.
«Ему не до убийств было! Он семью содержал», — говорили люди, знавшие Козлова.Однако мало кто обращал внимание на то, как тяжёлая обстановка постепенно влияла на самого Дмитрия. Молодой человек начал чаще выпивать, у него участились конфликты с матерью. В 2009 году родственница забрала к себе ослепшую бабушку, которая прежде фактически держала на себе весь дом. После этого Дмитрий остался один в опустевшем доме.
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Именно в этот период в Белинском исчез первый человек. Позднее мать Козлова рассказывала, что сын интересовался историями о серийных убийцах. Однако тогда она не считала это поводом для тревоги.
«Я видела, что он вырезал из газет заметки про Чикатило, битцевского маньяка, рязанского маньяка. Спрашивала: "Дим, зачем тебе всё это?" Он говорил: "Мам, это же история. Мы умрём, а кто-то после нас найдёт мои вырезки и будет знать, что происходило"», — рассказывала Наталья Козлова.
Кража ножей неожиданно вывела полицию на убийцуРаскрыть серию преступлений помог случай. Незадолго до задержания Дмитрий сильно поссорился с матерью. Молодой человек снова выпил и ударил своего брата Илью. Наталья заступилась за младшего сына, чем ещё сильнее разозлила старшего.
«Ты всегда его защищаешь! А я тебе не нужен», — сказал Козлов.В ту же ночь молодой человек разбил окно хозяйственного магазина и забрал оттуда три ножа. Полиция задержала его практически сразу. Дмитрий до последнего надеялся, что столь незначительная, как ему казалось, кража не приведёт к серьёзному наказанию.
Начальник местного отдела внутренних дел, который к тому времени руководил подразделением меньше года, позднее вспоминал: фамилия Козлова уже встречалась в материалах, связанных с исчезновениями людей.
«Число подозреваемых доходило до 500 человек. Козлова допрашивали, когда пропал его отчим Лебедев, но доказать, что пасынок приложил к этому руку, не смогли», — сказал он.Теперь оперативники пришли к Козлову домой с обыском по делу о краже. Однако во время следственных действий они обратили внимание на обстоятельства, которые могли указывать на гораздо более тяжёлое преступление.
Любит быть в центре вниманияВо время допросов Дмитрий неожиданно начал рассказывать о нескольких убийствах. Затем следователи провели следственный эксперимент. Козлов подробно показал места, где прятал тела погибших. Часть останков находилась на его собственном огороде, другие тела он спрятал в различных местах города.
Заместитель начальника областного управления МВД рассказывал, что подозреваемый придумал себе прозвище «Рэмбо» и увлекался компьютерными играми, в которых нужно было охотиться на людей.
«Подозреваемый ведёт себя так, будто ему нравится всё происходящее. Он любит быть в центре внимания и при виде камер начинает рассказывать о преступлениях ещё более подробно», — отмечал он.Во время обыска оперативники обнаружили личный дневник Козлова. В нём мужчина под псевдонимом «Рэмбо» коротко записывал даты совершённых преступлений.
Дневник стал одним из главных доказательств по уголовному делу. Сам обвиняемый рассказывал следователям, что заранее тщательно готовился к каждому нападению. По его словам, особое удовлетворение ему доставляло то, что он мог заманить доверившихся ему людей в ловушку.
Почему молодой человек стал серийным убийцейСледователи рассматривали несколько версий, которые могли объяснить, почему внешне тихий и малообщительный молодой человек начал совершать убийства. Одну из версий высказал руководитель следственного управления СК по Пензенской области.
«В результате допросов подозреваемый признался, что все убийства он совершил, чтобы отомстить за брата-инвалида, которого несколько лет назад избили. В основном жертвами преступника были бездомные и алкоголики», — рассказывал мужчина.Однако криминалист предлагал другое объяснение. Эксперт обращал внимание на то, что почти все погибшие были ровесниками или знакомыми мужчин, с которыми мать Козлова состояла в отношениях.
Эксперт предположил, что у каждого маньяка есть своя идея и он выбирает определённый тип людей, а в случае с белинским маньяком важное значение имеют его воспитание, жёсткость матери, а также многочисленные любовники, которых она приводила домой и с которыми выпивала.
Сама Наталья Козлова до самого конца не хотела верить в виновность старшего сына. Женщина считала, что Дмитрия подставили и он не мог совершить преступления, в которых его обвиняли.
Свидетели могли вывести полицию на след раньшеПосле ареста Козлова выяснилось, что случайные свидетели могли обратить внимание правоохранителей на подозрительного молодого человека значительно раньше. Во время допроса Дмитрий сам назвал имена людей, которые однажды встретили его по дороге домой. Следователи разыскали этих свидетелей и попросили рассказать, что они видели.
Они подтвердили, что Дима тогда действительно шёл весь побитый, и добавили, что не стали связываться, так как никто не знал, что случилось. Однако никто из очевидцев не сообщил о странном поведении мужчины правоохранителям.