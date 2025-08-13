В Свердловской области женщина зарезала отца ножом, нанеся 27 ударов
На Урале 47‑летнюю женщину судят за убийство отца: по версии следствия, 12 мая в квартире на улице Карла Маркса в Тавде она нанесла мужчине не менее 27 ножевых ранений. Об этом сообщили в региональной пресс-службе судов.
Сообщается, что подсудимая была в состоянии алкогольного опьянения и не смогла объяснить мотив нападения; вину не признаёт. Тавдинский районный суд рассматривает уголовное дело по статье 105 УК РФ.
Ранее в Мариуполе сообщалось о другом похожем случае: мужчина более 60 раз ударил ножом свою мать, которая просила его бросить пить, после чего попытался скрыть преступление, перенёсши её в кусты рядом с домом.
Перед этим стало известно о стрельбе из окна в Воронеже. Уточнялось, что мужчина выстрелил в живот незнакомке. Инцидент уже активно обсуждают в сети, произошедшее вызвало широкий обшественный резонанс.
