В Свердловской области женщина зарезала отца ножом, нанеся 27 ударов

13 августа 2025, 17:28

На Урале женщина не смогла вспомнить, за что ударила отца ножом 27 раз

Фото: istockphoto/zoka74

На Урале 47‑летнюю женщину судят за убийство отца: по версии следствия, 12 мая в квартире на улице Карла Маркса в Тавде она нанесла мужчине не менее 27 ножевых ранений. Об этом сообщили в региональной пресс-службе судов.