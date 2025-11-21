Российская пенсионерка влюбилась в бездомного и приютила, а он ее зарезал

21 ноября 2025, 17:03

В Омске бездомный рецидивист зарезал пенсионерку, которая его приютила

Фото: iStock/LSOphoto

73-летняя жительница Омска влюбилась в бездомного и приютила его, но он ее зарезал. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.