Российская пенсионерка влюбилась в бездомного и приютила, а он ее зарезал
73-летняя жительница Омска влюбилась в бездомного и приютила его, но он ее зарезал. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
По версии следствия, пенсионерка познакомилась с 66-летним мужчиной недавно, 16 ноября, когда выходила выбросить мусор. После его истории о несчастной жизни женщина решила, что «он ее судьба». Несмотря на возражения близких, она пустила нового знакомого жить к себе.
На четвертый день совместного проживания гость поссорился с хозяйкой дома и напал на нее. Потерпевшая с ножом в шее пришла к соседке и сказала, что «сожитель убил ее», после чего скончалась в подъезде.
Вскоре подозреваемого задержали, вменив статью об убийстве. В ведомстве отметили, что он уже отбывал наказание за аналогичное преступление. Сейчас рецидивист находится под стражей.
