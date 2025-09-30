Зарезавший свою начальницу сотрудник банка в Москве заранее планировал убийство
Следственный комитет России сообщает, что сотрудник московского банка, обвиняемый в убийстве своей заместительницы, тщательно подготовил преступление. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.
Отмечается, что мужчина заранее взял из дома бытовой нож, которым затем нанес не менее двух ранений своей начальнице. Ведомство отмечает, что нападение произошло на фоне личных неприязненных отношений, возникших в ходе совместной работы.
Расследование продолжается, обвиняемому грозит заключение под стражу.
Ранее в этот день стало известно, что обвиняемый, Константин Топоров, долгое время находился в конфликте со своей начальницей Натальей Р. Его неоднократно уличали в нарушениях на рабочем месте, за что он получал штрафы. Замруководителя планировала уволить его, однако Топоров решил прибегнуть к насилию и зарезал сотрудницу прямо на рабочем месте.
Читайте также: