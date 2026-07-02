Убившему школьницу бывшему следователю-маньяку смягчили приговор

02 июля 2026, 18:21

В Новосибирске пересмотрели приговор экс-следователю за убийство школьницы

Фото: istockphoto/AMilkin

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске пересмотрел приговор бывшему следователю прокуратуры Алексею Торопу, осужденному за убийство 15-летней школьницы в Иркутской области. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».