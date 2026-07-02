Убившему школьницу бывшему следователю-маньяку смягчили приговор
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске пересмотрел приговор бывшему следователю прокуратуры Алексею Торопу, осужденному за убийство 15-летней школьницы в Иркутской области. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».
Судебная коллегия отменила приговор Иркутского областного суда и вынесла новое решение. Наказание Торопу снизили в связи с истечением срока давности по эпизодам, связанным со статьей 240 УК РФ, а также пересмотрели по обвинению в убийстве.
Изначально бывшего следователя приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После рассмотрения апелляции срок наказания сократили до 18 лет и шести месяцев.
По данным следствия, Алексей Тороп признался в убийстве 15-летней школьницы, совершенном в 2007 году в поселке Балаганск Иркутской области. Погибшая была подругой его дочери. После преступления расследование приостановили, поскольку установить виновного тогда не удалось. Лишь спустя 13 лет выяснилось, что к убийству причастен сам бывший сотрудник прокуратуры.
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