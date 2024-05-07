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Мужчина убил и расчленил свою девушку, а после «помогал» волонтёрам её искать

Мужчина убил и расчленил свою девушку в Оренбургской области
07 мая 2024, 17:57
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

В Оренбургской области мужчина убил свою девушку и расчленил её тело, а после этого обратился в полицию с заявлением о пропаже любимой и неделю «помогал» волонтёрам её искать. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, в Новотроицке бесследно пропала девушка. Её молодой человек обратился в полицию с заявлением. Пропавшую искали целую неделю. В поисках принимал активное участие её молодой человек.

В один из дней полицейские нашли женскую руку, недалеко от этого места обнаружилась голова пропавшей. Под подозрение сразу попал её мужчина. Его задержали, после чего он сразу признался, что убил и расчленил возлюбленную, а части тела спрятал в разных местах.



При этом убийца сфотографировал тело жертвы и отправил фотографию своей знакомой.

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15-летняя школьница родила в туалете торгового центра и выбросила ребенка в лесу
В Архангельске школьница родила в туалете ТЦ и выбросила новорождённого в лесу
07 мая 2024, 18:27

Фото: iStock/blinow61

В Архангельске 15-летняя девушка родила ребёнка в туалете торгового центра «Макси», а после выбросила новорождённого мальчика в лесу. Об этом пишет РЕН ТВ.
Согласно сообщению, инцидент произошел ещё в августе прошлого года. Девушка сняла процесс родов на камеру своего мобильного телефона и отправила друзьям. После чего вместе с 18-летним отцом ребёнка завернули младенца в футболку и выбросили его в кусты ближайшего леса.

6 мая текущего года в полицию обратилась девушка, которой продемонстрировали данное видео. Полицейские вычислили девушку с видеозаписи и начали проверку. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Завербованного ГУР Украины сотрудника МЧС РФ задержали в Херсонской области
07 мая 2024, 17:34

Фото: iStock/blinow61

В Херсонской области сотрудники ВСБ задержали сотрудника МЧС, которого завербовала украинская разведка. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
«Жителя региона завербовали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины, он по их заданию перевез и хранил по месту жительства самодельные взрывные устройства для совершения диверсионно-террористических актов», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас российские спецслужбы устанавливают личности сообщников задержанного и выясняют другие подробности. Возбуждено уголовное дело.

Накануне в Херсонской области задержали гражданина Украины, жителя села Новониколаевка, причастного к шпионажу по заказу украинских спецслужб. По версии следствия, с марта 2022 по января 2023 года мужчина собирал и передавал СБУ данные о местах сосредоточения военных, вооружения и военной техники подразделения ВС РФ с целью срыва выполнения задач российскими войсками в рамках СВО.

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На полях в Можайском округе нашли 15 боеприпасов времён ВОВ
07 мая 2024, 17:26

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

15 боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружили местные жители в Можайском городском округе — на полях у деревень Ельня и Лесное, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Один боеприпас был найден в поле на расстоянии одного километра от деревни Лесное. Прибывшие взрывотехники установили, что это 152-миллиметровый артиллерийский снаряд. Ещё 14 боеприпасов, обнаруженных в поле у деревни Ельня, оказались ручными грантами РГД-33», — говорится в сообщении.
Все боеприпасы взрывотехники перевезли в безопасное место и обезвредили, соблюдая необходимые меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Богородском городском округе работники Мособлпожспаса освободили из смятой кабины пассажира, пострадавшего в ДТП с двумя грузовиками.

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Суд арестовал Надежду Кеворкову по обвинению в оправдании терроризма

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#мособлпожспас
#боеприпасы
#великая отечественная война
#можайск
#спасатели
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Суд арестовал Надежду Кеворкову по обвинению в оправдании терроризма
07 мая 2024, 17:06

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Басманный суд Москвы арестовал журналистку и писательницу Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Отмечается, что Кеворкова будет находиться под стражей до 6 июля текущего года. Примечательно, что за журналистку поручились Александр Проханов, Максим Шевченко, Ева Меркачева, Екатерина Гордон и Марат Кабаев.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур провели обыски у российской журналистки и блогера Надежды Кеворковой. В квартире блогера силовики обнаружили плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг».

Напомним, Надежда Кеворкова является автором блога религиозного содержания, в котором она также освещает палестино-израильский конфликт.

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#суд
#конфликт
#террористы
#митинг
#сотрудники
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Двух братьев обвинили в использовании рабского труда в Ростовской области
07 мая 2024, 16:29

Фото: iStock/Zolnierek

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух братьев, которые использовали рабский труд на сельскохозяйственных полях. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства по региону.
Отмечается, что братья обвиняются по статье Уголовного кодекса России об использовании рабского труда.

По версии следствия, братья в течение трёх лет, начиная с 2020 года, использовали рабских труд пяти граждан в станице Дубенцовской. Мужчин вынуждали каждый день выполнять тяжёлые работы на полях. При этом причитающиеся им выплаты братья забирали себе. При этом потерпевшие не могли отказаться от выполнения требований, поскольку были ограничены в возможности выезда с мест работы и проживания.

Уголовное дело передано в суд.

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#прокуратура
#ростовская область
#обвинение
#суд
#уголовное дело
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Верховный суд оставил пожизненный срок студенту, напавшему на вуз в Перми
07 мая 2024, 16:28

Фото: iStock/utah778

Верховный суд России признал законным приговор в отношении Тимура Бекмансурова, осужденного на пожизненный срок за нападение на университет в Перми. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Уточняется, что суд рассмотрел жалобу осужденного и оставил приговор без изменений. Преступнику было предъявлено пожизненное заключение в декабре 2022 года.

Напомним, осенью 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории Пермского государственного университета. В результате чего погибли шесть человек, ранения получили еще несколько десятков. При задержании Бекмансуров был ранен.

Ранее сообщалось, что глава узбекского землячества Баратов предстанет перед судом в Подмосковье по делу о разжигании розни. В социальных сетях Баратов опубликовал пост, в котором назвал участников спецоперации «петухами» и утверждал, что его задевает термин «русский».

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#суд
#приговор
#студент
#человек
#тюрьма
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Конфликт со стрельбой произошёл на границе Киргизии и Таджикистана
07 мая 2024, 16:21

Фото: iStock/kodda

Инцидент со стрельбой произошёл на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом пресс-центр погранслужбы Госкомитета национальной безопасности Киргизии сообщил в беседе с РИА Новости.
По словам пограничников, в районе 12:00 (09:20 по мск) они заметили граждан Таджикистана, которые пасли скот на киргизской территории в 250-300 метрах от линии госграницы.

Пограничники потребовали людей покинуть территорию соседнего государства. Но, вместо этого, граждане Таджикистана, проигнорировав просьбу, начали закидывать военных камнями, а также произвели несколько выстрелов в их сторону.

Чтобы не допустить эскалации конфликта пограничники Киргизии несколько раз в целях предупреждения выстрелили в воздух.

По предварительным данным, один из нарушивших границу граждан Таджикистана получил пулю в ногу.

Никто из пограничников не пострадал.

В ближайшее время представители пограничных сторон проведут встречу.

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#киргизия
#таджикистан
#конфликт
#стрельба
#граница
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Суд вынес приговор Антонине Мартыновой за покушение на убийство дочери
Суд дал Антонине Мартыновой 9 лет тюрьмы за покушение на убийство дочери
07 мая 2024, 16:09

Фото: iStock/Zolnierek

Новгородский областной суд вынес приговор жене главного редактора «Новой газеты – Европа»* Антонине Мартыновой, которая обвиняется в покушении на убийство дочери 17 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.
В апреле текущего года было возобновлено рассмотрение уголовного дела в отношении 39-летней Антонины Мартыновой, которая с июля 2008 года находится в федеральном розыске после вердикта присяжных, которые признали её виновной в покушении на убийство двухлетней дочери. В конце марта этого года Мартынова была задержала в Ставропольском крае, где она скрывалась с этой самой дочерью, которой сейчас уже 19 лет.

В результате судья Алексей Становский озвучил приговор в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Отмечается, что следствие опиралось на показания 11-летнего мальчика, который утверждал, что в феврале 2007 года видел как Мартынова сбросила ребёнка с лестничного пролёта. Девочка выжила, но получила травму головы и перелом челюсти. Сама Мартынова вину не признаёт и утверждает, что это был несчастный случай. Самого свидетеля повторно опросить невозможно, поскольку он скончался.

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*организация, признанная нежелательной в России
#суд
#приговор
#тюрьма
#мать
#обвинение
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Станцевавшая тверк у Вечного огня студентка из Замбии получила год условно
07 мая 2024, 15:57

Фото: iStock/ia_64

Иностранная студентка получила год условно за тверк у российского мемориала в ХМАО, пишет «Лента.ру».
По данным издания, суд в Ханты-Мансийском автономном округе признал студентку из Замбии Зибу Тионге, станцевавшую у воинского мемориала, виновной по статье об «Осквернении символа воинской славы России, совершенном публично, с использованием сети «Интернет».

Ее обязали найти постоянное жилье, оставили под подпиской о невыезде, а также лишили права публиковать материалы в интернете.

Установлено, что 16 апреля 2022 года Тионге разместила в запрещённом Instagram видео, на котором она танцует тверк около Вечного огня. Пост она сопроводила оскорбительной подписью. В результате она не признала вину, но извинилась за поступок.

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#студент
#хмао
#суд
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