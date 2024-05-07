Мужчина убил и расчленил свою девушку, а после «помогал» волонтёрам её искать

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В Оренбургской области мужчина убил свою девушку и расчленил её тело, а после этого обратился в полицию с заявлением о пропаже любимой и неделю «помогал» волонтёрам её искать. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, в Новотроицке бесследно пропала девушка. Её молодой человек обратился в полицию с заявлением. Пропавшую искали целую неделю. В поисках принимал активное участие её молодой человек.
В один из дней полицейские нашли женскую руку, недалеко от этого места обнаружилась голова пропавшей. Под подозрение сразу попал её мужчина. Его задержали, после чего он сразу признался, что убил и расчленил возлюбленную, а части тела спрятал в разных местах.
При этом убийца сфотографировал тело жертвы и отправил фотографию своей знакомой.
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В один из дней полицейские нашли женскую руку, недалеко от этого места обнаружилась голова пропавшей. Под подозрение сразу попал её мужчина. Его задержали, после чего он сразу признался, что убил и расчленил возлюбленную, а части тела спрятал в разных местах.
При этом убийца сфотографировал тело жертвы и отправил фотографию своей знакомой.
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Элина Позднякова