В Иркутской области школьница несколько недель назад рассталась с убийцей

13 октября 2025, 14:06

Фото: iStock/zoka74

В Иркутской области убитая школьница несколько недель назад рассталась с юношей, который после ее убил. Как оказалось, подросток на год старше девочки.





Как сообщает RT, девятиклассник учился в одной школе с убитой. Последняя бросила подростка, который после увидел ее обнимающейся с другим мальчиком. В порыве ревности он пришел поговорить к школьнице.





«Он её ко всем ревновал. В тот вечер он пришёл к ней поговорить. Но он был такой — со странностями, любил играть в компьютер, друзьям хвастался, что умеет играть ножами», — говорится в сообщении.