В российском регионе нашли окровавленный Mercedes в лесу

28 октября 2025, 15:38

E1.RU: На Урале исчез бизнесмен, его окровавленную машину обнаружили в лесу

Фото: istockphoto/blinow61

В Свердловской области разыскивают предпринимателя Ильгара Байрам-оглы Ханаданова — окровавленный Mercedes, принадлежащий ему, обнаружили в лесу. Об этом сообщает E1.RU.