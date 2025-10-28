В российском регионе нашли окровавленный Mercedes в лесу
В Свердловской области разыскивают предпринимателя Ильгара Байрам-оглы Ханаданова — окровавленный Mercedes, принадлежащий ему, обнаружили в лесу. Об этом сообщает E1.RU.
По данным издания, мужчина пропал 24 октября после того, как уехал с другом в деревню Мезенская. Около полуночи, после совместной посиделки, он связался с женой и сказал, что возвращается домой, но в пути у него состоялся напряжённый разговор по телефону.
Они развернулись и доехали до поворота, где Ханаданов высадил друга. Того затем подобрала проезжавшая мимо жена. После этого предпринимателя никто не видел. Брат пропавшего, который и нашёл машину, рассказал, что ключи остались в замке зажигания, а из салона исчезли личные вещи — в том числе телефон, кошелёк и ключи от дома.
Полиция и добровольцы ведут поиски. Известно, что Байрам-оглы Ханаданов владеет небольшой точкой общепита, где продаёт шашлыки и хот‑доги.
Читайте также: