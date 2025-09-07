Убивший школьниц «златоустовский маньяк» требует с адвоката два миллиона рублей
Осужденный за изнасилование и убийство школьниц «златоустовский маньяк» Николай Мозгляков, отбывающий пожизненное заключение в колонии «Полярная сова», подал в суд на своего бывшего адвоката, требуя компенсацию в размере 2 млн рублей за причиненный моральный вред. Об этом говорится в материалах Центрального районного суда Челябинска.
Мозгляков в своем иске утверждает, что Тетюев не посещал его в следственном изоляторе и не консультировался с ним по вопросам правовой позиции. Кроме того, адвокат, по словам осужденного, не обжаловал обвинительный приговор. Сам Мозгляков, не обладая юридическими знаниями, не смог самостоятельно оспорить решение суда.
Согласно материалам судебного разбирательства, адвокат настаивает на том, что полностью соответствовал профессиональным стандартам и согласовывал позицию защиты с заключенным. При этом Мозгляков признал свою вину в совершенных преступлениях и не выразил желания обжаловать приговор.
Суд отказал Мозглякову в удовлетворении иска о компенсации морального вреда. Однако он не согласился с этим решением и подал апелляционную жалобу.
Читайте также: