Убивший школьниц «златоустовский маньяк» требует с адвоката два миллиона рублей

07 сентября 2025, 16:11

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Осужденный за изнасилование и убийство школьниц «златоустовский маньяк» Николай Мозгляков, отбывающий пожизненное заключение в колонии «Полярная сова», подал в суд на своего бывшего адвоката, требуя компенсацию в размере 2 млн рублей за причиненный моральный вред. Об этом говорится в материалах Центрального районного суда Челябинска.