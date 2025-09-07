Начинающие музыканты попали под машину перед своим первым концертом
В Бразилии начинающие музыканты погибли в аварии перед своим первым концертом
В бразильском штате Баия начинающие музыканты попали под машину незадолго до своего первого концерта. Об этом сообщает издание Need To Know.
Легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом, на котором ехали 17-летний Самуэл де Алмейда, его 14-летний брат Матеус Сантос и их 40-летний отец Жозенилсон Сантана.
Мальчиков спасти не удалось, а их отец оказался в больнице в критическом состоянии. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Возмущенные жители сожгли его автомобиль.
Братья стали известны в своем районе благодаря видеороликам, в которых они пели песни в стиле арроша.
