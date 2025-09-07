Начинающие музыканты попали под машину перед своим первым концертом

07 сентября 2025, 15:26

В Бразилии начинающие музыканты погибли в аварии перед своим первым концертом

Фото: iStock/Fedorovekb

В бразильском штате Баия начинающие музыканты попали под машину незадолго до своего первого концерта. Об этом сообщает издание Need To Know.