Начинающие музыканты попали под машину перед своим первым концертом

Фото: iStock/Fedorovekb

В бразильском штате Баия начинающие музыканты попали под машину незадолго до своего первого концерта. Об этом сообщает издание Need To Know.



Легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом, на котором ехали 17-летний Самуэл де Алмейда, его 14-летний брат Матеус Сантос и их 40-летний отец Жозенилсон Сантана.

Мальчиков спасти не удалось, а их отец оказался в больнице в критическом состоянии. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Возмущенные жители сожгли его автомобиль.

Братья стали известны в своем районе благодаря видеороликам, в которых они пели песни в стиле арроша.

Екатерина Коршунова

