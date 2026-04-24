Учительницу задержали за тверк в классе с выкриками, что она — «проституткой на миллион долларов»
В штате Флорида женщину-педагога арестовали и увели из школы за неподобающее поведение в классе. Об этом сообщает Click Orlando.
Согласно материалу, учительница Анджела Фейт Джордан кричала на учеников во время занятия, стучала по партам и говорила, что займется с несовершеннолетними сексом. Она также станцевала тверк, назвав себя «проституткой на миллион долларов». Когда в класс прибыл помощник шерифа, женщина начала кричать, что её должны посадить в тюрьму на всю жизнь.
Педагога просили уйти с полицейским добровольно, но она отказалась, заявив, что боится электрошокера. Пришлось задержать учительницу насильно. Одна из школьниц позже сообщила, что Джордан напала на неё: накричала, оскорбила, а затем сжала её шею. Задержанной предъявили обвинения в мелком хулиганстве, нанесении побоев и двух эпизодах нарушения работы школы.
