Звезду мирового футбола Мбаппе обвинили в изнасиловании девушки в шведском отеле

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Звезду мирового футбола Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании девушки в шведском отеле. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местные СМИ.
Нападающий мадридского «Реала» прилетал в Стокгольм на прошлой неделе. Вместе с Мбаппе были его близкие и игрок клуба «ПСЖ» Норди Мукиеле.
Через несколько дней в полицию обратилась женщина, которая заявила об изнасиловании. Утверждается, что Мбаппе присвоен статус «обоснованно подозреваемый» — самый низкий уровень подозрений.
Футболист назвал эти обвинения «фейком» и связал их со слушаниями по спору между ним и его экс-командой по вопросу заработной платы.
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Через несколько дней в полицию обратилась женщина, которая заявила об изнасиловании. Утверждается, что Мбаппе присвоен статус «обоснованно подозреваемый» — самый низкий уровень подозрений.
Футболист назвал эти обвинения «фейком» и связал их со слушаниями по спору между ним и его экс-командой по вопросу заработной платы.
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Екатерина Коршунова