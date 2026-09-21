Уборщица нашла новорожденного ребенка в мусорном баке в туалете аэропорта

21 сентября 2026, 10:14

NYP: в Малайзии арестовали мать, бросившую новорожденного в туалете аэропорта

Фото: iStock/globalmoments

В туалете аэропорта Пенанга в Малайзии нашли новорожденного ребенка, которого выбросили в мусорный бак. Об этом пишет газета The New York Post.