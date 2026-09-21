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Уборщица нашла новорожденного ребенка в мусорном баке в туалете аэропорта

NYP: в Малайзии арестовали мать, бросившую новорожденного в туалете аэропорта
Фото: iStock/globalmoments

В туалете аэропорта Пенанга в Малайзии нашли новорожденного ребенка, которого выбросили в мусорный бак. Об этом пишет газета The New York Post.



Инцидент произошел еще 31 августа, однако подробности стали известны только сейчас. Первой младенца обнаружила уборщица, которая и вызвала полицию. Офицер достал ребенка, к которому была прикреплена плацента и пуповина, после чего передал его медикам. В больнице врачи оценили состояние новорожденного как хорошее.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили предполагаемую мать — 23-летнюю девушку, ее уже арестовали. Также под стражу взяли 22-летнего гражданина страны. Сейчас экспертиза устанавливает отцовство с помощью ДНК-теста.

За оставление детей младше 12 лет без присмотра, согласно местным законам, грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Лидия Пономарева

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