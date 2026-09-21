Российская школьница почувствовала себя плохо и попала под трамвай

21 сентября 2026, 09:58

В Екатеринбурге трамвай наехал на упавшую на пути 16-летнюю девушку

Фото: iStock/Dmitry Shchukin

В Екатеринбурге трамвай наехал на 16-летнюю девушку после того, как она почувствовала себя плохо и упала на рельсы. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».