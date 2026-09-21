Российская школьница почувствовала себя плохо и попала под трамвай
В Екатеринбурге трамвай наехал на 16-летнюю девушку после того, как она почувствовала себя плохо и упала на рельсы. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По данным ведомства, инцидент произошел утром 21 сентября на проспекте Ленина, 83. Трамвай начал движение от остановочного комплекса и наехал на несовершеннолетнюю. В этот момент девушка шла вдоль остановки. Внезапно ее самочувствие ухудшилось, из-за чего она упала на пути.
Пострадавшей уже оказали необходимую помощь. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга подросток-зацепер сорвался с трамвая и попал под колеса. Как видно на записи с уличных камер наблюдения, два подростка решили запрыгнуть на соединение вагонов. Они сделали это в тот момент, когда трамвай уже тронулся с остановки. В итоге один из мальчиков не удержался и упал прямо на пути.
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