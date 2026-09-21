Россиянка помогала мужу истязать трех приемных дочерей
В поселке Коммаяк Ставропольского края задержали женщину, которая на протяжении четырех лет помогала мужу совершать насильственные действия сексуального характера в отношении трех приемных дочерей. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
По данным телеканала, преступления совершались с 2021 по 2025 го. Мужчина уже находится в СИЗО по ранее возбужденному уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Теперь под стражу взяли и его жену.
Ранее сообщалось, что жителя Санкт-Петербурга арестовали по уголовному делу о домогательствах к детям в доме на улице Летчика Лихолетова. По данным телеграм-каналов, мужчина знакомился с несовершеннолетними в парадной, уговаривал их и обещал принести подарки. Силовики выявили минимум три случая домогательств. Кроме того, следствие проверяет несколько эпизодов насильственных действий.
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