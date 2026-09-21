Россиянка помогала мужу истязать трех приемных дочерей

21 сентября 2026, 09:47

В Ставрополье задержали женщину, помогавшую мужу истязать трех приемных дочерей

Фото: iStock/zoka74

В поселке Коммаяк Ставропольского края задержали женщину, которая на протяжении четырех лет помогала мужу совершать насильственные действия сексуального характера в отношении трех приемных дочерей. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.