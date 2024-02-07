Уборщица украла маленькую девочку и продала на ее рынке за 50 тысяч рублей

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Позже об этом узнали сотрудники правоохранительных органов. Тогда женщина уже успела продать малыша. Позже девочку нашли на рынке без присмотра. Покупатель успел скрыться, сейчас его ищут.
«Младенец был немедленно спасен полицией и затем возвращен родителям после того, как те его опознали. Предпринимаются усилия с целью задержания покупателя, который пока остается в бегах», — сообщил пресс-секретарь полиции штата Лагос Бенджамин Хундейин.
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